بيان من البعثة الأممية حول «مقتل مدني واعتقالات تعسفية» في الأصابعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 أغسطس 2020, 10:52 مساء
رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، عن «قلقها إزاء التطورات الجارية في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة».

وأشارت البعثة في بيان لها، إلى «تقارير عن مقتل مدني وعدد من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز وكذلك الإغلاق القسري الواضح على المدينة في وقت يعاني فيه السكان المدنيون من ضغوط حقيقية»، وفق ما نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وتقع مدينة الأصابعة على بعد نحو 120 كلم غرب العاصمة طرابلس.

ودعت البعثة إلى «وقف التصعيد على الفور، وأن يحترم جميع المعنيين التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك السماح بحرية الحركة الكاملة والوصول الفوري إلى المرافق الصحية».

اقرأ أيضا: «بركان الغضب» تبدأ عملية أمنية في الأصابعة ومزدة «للقبض على مطلوبين»

وختمت بيانها بالحث على «احترام الإجراءات القانونية الواجبة، وتسليم المعتقلين إلى المؤسسات القضائية ذات الصلة، وإطلاق المعتقلين تعسفيًا على الفور».

بيان البعثة الأممية جاء في أعقاب إعلان عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق أن القوة المشتركة المنبثقة من القوات التابعة للعملية بدأت فجر اليوم الأحد عملية أمنية واسعة في الأصابعة ومزدة وما حولها لـ«فرض الأمن والقبض على عدد من المطلوبين في المنطقة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بن علي مستمر مع «كروتوني» 3 مواسم في الدوري الإيطالي
رياضة محلية
تفوق ليبي فى دولي الجامعات
رياضة محلية
حرائق كاليفورنيا تدفع عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم (فيديو)
دولى
أرباح «وول ستريت» تغرّد خارج سرب الاقتصاد الحقيقي المتعثر بأزمة «كوفيد-19»
اقتصاد
مسؤول طبي في بنغازي يحذر من «كارثة» بسبب «تفشي كورونا»
ليبيا
وثائقيات ليبية - هوا فطيح
فيديو
العالم يشدد القيود خوفا من موجة ثانية لـ«كورونا».. الوباء أكثر كارثية في أميركا ...
دولى
تسجيل سري: شقيقة ترامب تصفه بأنه «قاس» و«كذاب»
دولى
المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة يرحب ببياني السراج وحفتر ويدعو إلى«ضرورة الالتزام ...
ليبيا
بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. الجزائر تعرض احتضان حوار شامل بين الليبيين لا يقصي ...
ليبيا
بسبب «كورونا».. إعدام 100 «أرقيلة» في المرج
ليبيا
إيطاليا تتجاوز عتبة ألف إصابة يوميا بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات نقص المغنيسيوم في جسمك