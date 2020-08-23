«صحة الموقتة» ترفض استقالة مدير مستشفى الوحدة في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 أغسطس 2020, 01:01 مساء
عقوب ومدير مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي بمدينة درنة إبراهيم عزوز. (وزارة الصحة)

رفض وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، صباح اليوم الأحد، استقالة مدير مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي بمدينة درنة إبراهيم عزوز. 

وذكرت إدارة اﻹعلام بالوزارة أن «عقوب ثمن جهود كل العاملين الصحيين بالمستشفى، وإدارة الخدمات الصحية درنة، ومركز العزل السريري الطبي لمجابهة فيروس كورونا، الذين نسب إليهم الفضل في نجاح إدارة المستشفى في التصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا».

ولم يوضح بيان الوزارة أسباب الاستقالة. وحتى يوم الأربعاء الماضي ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في منطقة درنة - أم الرزم إلى 31 حالة بعد تسجيل حالتين الأربعاء.

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