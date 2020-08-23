صعود الدولار في السوق الموازية

أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية. (بوابة الوسط)

قفز سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازية اليوم الأحد.

وصعد سعر العملة الأميركية إلى 6.18 دينار مقابل 6.10 دينار أمس، بفارق ثمانية قروش، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما ارتفع اليورو بفارق خمسة قروش، مسجلا 7.15 دينار مقابل 7.10 دينار أمس، فيما استقر الجنيه الاسترليني عند سعر 7.90 دينار الذي سجله أمس.

ٍوبفارق طفيف كان صعود الليرة التركية إلى 0.84 دينار مقابل 0.83 دينار، فيما بلغ سعر الدينار التونسي 2.27 دينار ليبي مقابل 2.25 دينار ليبي أمس بفارق قرشين اثنين.