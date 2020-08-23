الملف الليبي في مباحثات ألمانية - يونانية مرتقبة

وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس. (الإنترنت)

يبحث وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الثلاثاء المقبل، مع نظيره الألماني هايكو ماس، تطورات الملف الليبي خلال لقاء في أثينا.

وقالت مصادر صحفية يونانية إن الوزيرين سيناقشان خلال لقائهما التطورات في شرق المتوسط والعلاقات بين الاتحاد الأوروبى وروسيا، والوضع في ليبيا. وهو ما يأتي قبل الاجتماع غير الرسمى لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى المقرر في برلين 27 من أغسطس الجاري، وفق وكالة الأنباء الليبية في طرابلس «وال».

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وبحث ماس خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس السبت، آخر التطورات الخاصة بالملف الليبي، ورحب الوزيران بوقف إطلاق النار. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان، إن الاتصال تناول الترحيب بالبيانين الصادرين عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب أخيرا لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية.