المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة يرحب بوقف إطلاق النار ولكن «أنفاسه مكتومة» من الخوف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 أغسطس 2020, 01:58 صباحا

عبر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، عن ترحيبه بإعلاني وقف إطلاق النار من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لكنه حُث علي ضرورة الالتزام به وألا يكون هذا الاتفاق ضحيةً أو عرضةً لأي خرقٍ من أي طرفٍ كان.

ووجه المجلس في بيان اليوم، الشكر لكل المجهودات المبذولة المحلية منها والدولية، التي أفضت إلي هذا الاتفاق، مضيفا أن مثل هذه الخطوة علي أهميتها في إبعاد شبح الحرب ونزيف القدرات والمقدرات، إلا أن «أنفاسنا تظل مكتومةً ومخاوفنا تبقي قآئمةً ما لم يتلوها الشروع العاجل، في الحوار الشامل لكل التيارات والاتجاهات الوطنية والسياسية المختلفة».

وتابع أن الحوار سيفضي إلى وافق ومشاركة في الحوارٍ الشامل، الذي يفضي إلي إرساء الدعآئم الأمنية والقانونية، التي «نتحول بها ومن خلالها، من حالة الصراع المسلح علي السلطة، إلي التنافس الديمقراطي المشروع، لنضمن بذلك قرب الوصول الي حالة الاستقرار النهآئي بانتخاباتٍ برلمانيةٍ ورئاسيةٍ، بات البدء في ترتيباتها حلماً يراود كل الليبيين».

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والجمعة، أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بيانين، اليوم الجمعة، أعلنا فيهما وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.

وتضمن البيانان الدعوة إلى «استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي».

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