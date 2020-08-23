«مركزية الخدمات الصحية» بنغازي تقيم مهرجاناً توعوياً بمشاركة مستشفى الهواري العام

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الأحد 23 أغسطس 2020, 12:47 صباحا
الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي تقيم مهرجاناً توعويا بمشاركة مستشفى الهواري العام., 22 أغسطس 2020. (بوابة الوسط)

أقامت الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي مساء السبت، مهرجاناً توعويا بمشاركة مستشفى الهواري العام.

وتضمن البرنامج العام للمهرجان إقامة جنازة رمزية كرسالة لكل أهالي مدينة بنغازي، وكل مدن ليبيا بخطورة انتشار جائحة كورونا، وأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية للتحكم والسيطرة على المرض.

يأتي هذا النشاط في الوقت الذي تزداد فيه بؤر الانتشار في مختلف مدن ليبيا.

وشارك في المهرجان مدير الخدمات الصحية بنغازي، ورئيس وأعضاء الغرفة المركزية، والطاقم الطبي والإداري بمستشفى الهواري العام، وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالغرفة المركزية، بالإضافة إلى فرع جمعية الهلال الأحمر الليبي، وهيئة السلامة الوطنية، ورجال قسم النجدة، والدوريات الأمنية في مدينة بنغازي

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