نداء عاجل من بلدية طرابلس المركز على خلفية زيادة إصابات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 أغسطس 2020, 09:41 مساء
شعار بلدية طرابلس المركز (أرشيفية: الإنترنت)

وجهت بلدية طرابلس المركز، اليوم السبت، نداءً عاجلًا إلى قاطني سيدي خليفة، وشارع الزاوية، وبن عاشور، وزاوية الدهماني، على خليفة ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في هذه المناطق.

وعبرت البلدية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أملها من سكان تلك المناطق الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة وغسل وتعقيم الآيادي والتباعد الجسدي.

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وطالبت البلدية أهالي البلدية بضرورة عد إقامة الأفراح والمأتم في الفترة الحالية التي وصفتها بـ«الحرجة» ودعتهم إلى الاكتفاء بتقديم التهانئ وواجب العزاء من خلال الاتصالات الهاتفية فحسب.

وسجلت العاصمة طرابلس 232 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، السبت، ضمن حصيلة إجمالية بلغت 414 إصابة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في الساعات الـ24 الأخيرة.

ووصل إجمالي إصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس الماضي، نحو 10 آلاف و121 حالة، منها 8 آلاف و888 حالة لا تزال نشطة، وألف و53 متعافى، و180 حالة وفاة.

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