انتشال جثتين مجهولتي الهوية مدفونتين في وادي مقراوة ببني وليد

قام مكتب انتشال الجثت بالهلال الأحمر الليبي فرع بني وليد، اليوم السبت، بانتشال جثتين مجهولتي الهوية مدفونتين في وادي مقراوة جنوب المدينة.
وقال عضو جمعية الهلال الأحمر فرع بني وليد، حاتم التويجر، لـ«بوابة الوسط»، إن مكتب انتشال الجثث انتشل الجثتين بحضور مسؤولين من جهاز الإسعاف ومديرية الأمن والنيابة العامة، بعد تلقيهم بلاغًا عبر الهاتف من أحد المواطنين.
وأوضح التويجر، أن الجثتين جرى نقلهما وتسليمهما إلى مستشفى بني وليد العام، الذي قام بحفظهما في ثلاجة حفظ الموتى بدار الرحمة، حتى استكمال الإجراءات القانونية.