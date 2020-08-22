انتشال جثتين مجهولتي الهوية مدفونتين في وادي مقراوة ببني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 22 أغسطس 2020, 08:30 مساء
انتشال جثتين مجهولتي الهوية مدفونتين في وادي مقراوة ببني وليد, 22 أغسطس 2020. (بوابة الوسط)

قام مكتب انتشال الجثت بالهلال الأحمر الليبي فرع بني وليد، اليوم السبت، بانتشال جثتين مجهولتي الهوية مدفونتين في وادي مقراوة جنوب المدينة.

وقال عضو جمعية الهلال الأحمر فرع بني وليد، حاتم التويجر، لـ«بوابة الوسط»، إن مكتب انتشال الجثث انتشل الجثتين بحضور مسؤولين من جهاز الإسعاف ومديرية الأمن والنيابة العامة، بعد تلقيهم بلاغًا عبر الهاتف من أحد المواطنين.

وأوضح التويجر، أن الجثتين جرى نقلهما وتسليمهما إلى مستشفى بني وليد العام، الذي قام بحفظهما في ثلاجة حفظ الموتى بدار الرحمة، حتى استكمال الإجراءات القانونية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة لاعب ليبيا والأهلي طرابلس السابق عبد الله أبو رقيبة
رياضة محلية
إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بولاية كاليفورنيا بسبب الحرائق (فيديو)
دولى
تفاوت آراء أربعة من أعضاء مجلسي النواب والدولة حول بياني السراج وعقيلة صالح
ليبيا
الإغلاق الموقت ونداءات التوعية أسلحة ليبية لمواجهة «كورونا»
ليبيا
محمود شمام: الغالبية الكاسحة رحبت ببياني السراج وعقيلة.. وبديل الحل السياسي قد ...
ليبيا
استطلاع «بوابة الوسط»: ردود فعل متفاوتة محليا على إعلان وقف إطلاق النار
ليبيا
إشبيلية يتوج بالدوري الأوروبي للمرة السادسة بعد فوز مثير على الـ«إنتر»
رياضة عالمية
شيخ الأزهر يعلق على إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
امحمد شعيب: بلادنا تشهد صحوة في الاتجاه الصحيح
ليبيا
ماذا جاء في مبادرتي السراج وعقيلة صالح؟
ليبيا
السراج وعقيلة يعلنان وقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط والدعوة إلى انتخابات
ليبيا
السيسي: وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة هامة لتحقيق التسوية السياسية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح لتجنب الإصابة بالسرطان