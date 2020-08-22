العريبي: بيان السراج ليس مناورة .. ونترقب بدء الحوار برعاية الأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 أغسطس 2020, 02:42 مساء
النائب عيسى العريبي, (أرشيفية : الإنترنت)

رحب رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي ببياني رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن وقف إطلاق النار في جميع الأراضي الليبية، معتبرًا أن السراج لا يقوم بمناورة سياسية.

وقال العريبي: «إن الخطوة المرتقبة، بدء الحوار السياسي بين جميع الأطراف برعاية الأمم المتحدة في جنيف، فالمجتمع الدولي سيبدأ رعاية الاتفاق بين الطرفين للوصول إلى حل سلمي يحقق الاستقرار في البلاد»، حسبما نشر الموقع الرسمي لمجلس النواب.

قدرة السراج على تفكيك الميليشيات
وبخصوص قدرة السراج على تكفيك الميليشيات، قال: «إن الميليشيات تشكلت على مدار السنوات الماضية، ومن الصعب تفكيكها في يوم وليلة، وهذا الأمر سيستغرق وقتًا، لكن يجب أن يتم ذلك برعاية أممية ودولية لضمان تحقيقه».

كما وجه العريبي الشكر إلى «الدول الداعية إلى وقف إطلاق النار واستقرار ليبيا، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية، خاصة ما بذله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق ذلك».

وأمس الجمعة، أصدر كل من السراج وعقيلة صالح بيانين أعلنا فيهما وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، مؤكدين أهمية «استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي».

وأشار بيان السراج إلى أهمية جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح، والدعوة إلى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، فيما طالب عقيلة بجعل سرت عاصمة موقتة للمجلس الرئاسي الجديد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بولاية كاليفورنيا بسبب الحرائق (فيديو)
دولى
إشبيلية يتوج بالدوري الأوروبي للمرة السادسة بعد فوز مثير على الـ«إنتر»
رياضة عالمية
شيخ الأزهر يعلق على إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
امحمد شعيب: بلادنا تشهد صحوة في الاتجاه الصحيح
ليبيا
ماذا جاء في مبادرتي السراج وعقيلة صالح؟
ليبيا
السراج وعقيلة يعلنان وقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط والدعوة إلى انتخابات
ليبيا
السيسي: وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة هامة لتحقيق التسوية السياسية
ليبيا
البنك الدولي: فقر مدقع يتهدّد 100 مليون شخص إضافي بسبب «كورونا»
اقتصاد
بايدن يعد بإنهاء «زمن تملق الطغاة» إذا انتخب رئيسا
دولى
انقطاع المياه والظلام والقمامة.. أزمات تحاصر الليبيين في عز الصيف
ليبيا
«بارما» يزاحم «كروتوني» على ضم «بن علي»
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تحركات لتغليب الحل السلمي.. وحذر من خيار السلاح
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح لتجنب الإصابة بالسرطان