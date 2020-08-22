حملة التوعية لاحتواء وباء« كورونا» في البلديات الليبية تنطلق من مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 أغسطس 2020, 01:43 مساء
مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، انطلاق الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية لاحتواء فيروس «كورونا المستجد» ببلدية مصراتة، على أن تقام في البلديات التي تتفاقم فيها حالات الإصابة بالفيروس لاحقًا.

وقال مدير عام المركز، بدر الدين النجار، إن الوضع الوبائي في مصراتة بات تحت السيطرة بعد زيادة كبيرة في عدد الحالات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المركز وضع إمكاناته في مساعدة البلدية للحد من المرض.

النظام الصحي في البلديات الليبية لا يحتمل زيادة الإصابات بوباء «كورونا» 
وأكد خلال مؤتمر صحفي لإعلان انطلاق الحملة، اليوم، أن النظام الصحي في ليبيا ضعيف ولا يستطيع استيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين، «ولذا لا بد من أن يلتزم المواطن بالقواعد والنصائح التي تخرج بها الحملة»، مشيرًا إلى أن الحملة ستعمل على دعم فرق الرصد والتقصي الوبائي، مع زيادة عدد نقاط سحب العينات لكشف الإصابات بالفيروس.

وأضاف أن الحملة تتركز على التوعية المكثفة بخطورة الفيروس، وحث الجميع على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس، مع تدريب الفرق وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمشاركين في الحملة، مشددًا على أن الوقاية خير من العلاج، خاصة أن الفيروس لا يزال دون علاج أو تطعيم للوقاية منه.

ونبه النجار إلى أن الحملة تأتي ضمن إطار دعم البلديات التي يتفاقم فيها الوضع الوبائي، وستكون البداية من مصراتة، على أن تتبع ذلك بلديات أخرى، ستكون أولاها بلديات طرابلس الكبرى مثل سوق الجمعة وحي أبو سليم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بولاية كاليفورنيا بسبب الحرائق (فيديو)
دولى
إشبيلية يتوج بالدوري الأوروبي للمرة السادسة بعد فوز مثير على الـ«إنتر»
رياضة عالمية
شيخ الأزهر يعلق على إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
امحمد شعيب: بلادنا تشهد صحوة في الاتجاه الصحيح
ليبيا
ماذا جاء في مبادرتي السراج وعقيلة صالح؟
ليبيا
السراج وعقيلة يعلنان وقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط والدعوة إلى انتخابات
ليبيا
السيسي: وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة هامة لتحقيق التسوية السياسية
ليبيا
البنك الدولي: فقر مدقع يتهدّد 100 مليون شخص إضافي بسبب «كورونا»
اقتصاد
بايدن يعد بإنهاء «زمن تملق الطغاة» إذا انتخب رئيسا
دولى
انقطاع المياه والظلام والقمامة.. أزمات تحاصر الليبيين في عز الصيف
ليبيا
«بارما» يزاحم «كروتوني» على ضم «بن علي»
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تحركات لتغليب الحل السلمي.. وحذر من خيار السلاح
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح لتجنب الإصابة بالسرطان