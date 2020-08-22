إعلان موعد الاقتراع بالانتخابات البلدية في تراغن وككلة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 أغسطس 2020, 12:42 مساء
أحد المواطنين يدلي بصوته في انتخابات المجلس البلدي غات، 18 أغسطس 2020، (بوابة الوسط)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم السبت، أن موعد الاقتراع في كل من بلديتي ككلة وتراغن سيكون الثلاثاء المقبل (25 أغسطس 2020).

وفي وقت سابق، أكدت اللجنة تأجيل الانتخابات في ككلة لأسباب أمنية، وفي تراغن لأسباب تتعلق بأمور لوجستية؛ فيما يجرى الاقتراع لانتخاب المجلس البلدي القطرون في 31 أغسطس الجاري.

وجرى الاقتراع في بلدية غات الأسبوع الماضي، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات بالمدينة وضواحيها 54%. وتنافس في هذه الانتخابات ست قوائم انتخابية على الفئة العامة، وست مرشحات على مقعد المرأة، إضافة إلى تسعة مترشحين على مقعد ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار.

اهتمام أممي بالانتخابات البلدية
بدورها، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في بيان للبعثة إشادتها بـ«التزام مواطني مدينة غات في انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي بشكل ديمقراطي، متحدّين الصعوبات العديدة التي تواجه مدينتهم وبلادهم في هذه الأوقات العصيبة».

وأثنت وليامز على الجهود التي بذلتها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، لإجراء هذه الانتخابات الأولى، ولا سيما تطبيقها جميع التدابير الاحترازية الضرورية لحماية النّاخبين وفرق عمل مراكز الاقتراع والجهات الأخرى المعنية بالانتخابات من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وأكدت البعثة الأممية دعمها القوي للشعب الليبي في إجراء الانتخابات البلدية، ودعمها القوي للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، «لدورها الحيوي في ضمان إجراء الانتخابات البلدية بطريقة ديمقراطية، ومن خلال عملية شاملة وذات مصداقية».

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