أمين مجلس التعاون الخليجي يرحب ببياني السراج وعقيلة صالح

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف ترحيبه ترحيبه بالبيانين الصادرين عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار وكل العمليات القتالية في جيع الأراضي الليبية.



وقال الحجرف في بيان اليوم السبت، إن كافة الأطراف في ليبيا عليها الالتزام بـ«هذه الخطوة البناءة، والانخراط العاجل في الحوار السياسي والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة للوصول إلى حل دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق».



وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس الجمعة بيانا أعلنا فيها وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، مؤكدين على أهمية «استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي».



وأشار بيان السراج إلى أهمية جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح، والدعوة إلى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، فيما طالب عقيلة بجعل سرت عاصمة موقتة للمجلس الرئاسي الجديد.