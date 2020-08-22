توزيع الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا.. طرابلس أكثر من نصف العدد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 أغسطس 2020, 09:09 صباحا
إجراء تحليل عينة للكشف عن فيروس كورونا في مختبر بسبها، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، أن أكثر من نصف عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا جرى تسجيله في العاصمة طرابلس، بواقع 232 حالة، منها خمسة أجانب.

وأوضح المركز أنه تسجيل 414 حالة جديدة بفيروس «كورونا»، بعد فحص 2562 عينة تسمها أمس الجمعة، جاء منها 414 إيجابية، و2148 سلبية. وتوزعت الحالات الإيجابية بين 353 حالة جديدة، و61 مخالطة، فيما جرى تسجيل ست حالات شفاء وسبع وفيات.

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بواقع، 232 في طرابلس، خمس منها أجانب، و14 في غريان، وحالة في الخمس، ومثلها في الزاوية الغرب، وثماني حالات في القلعة، و31 في ظاهر الجبل.

وسجلت ترهونة حالتين، وفي جنزور ثلاث حالات، وفي النواحي الأربعة 4 حالات، وفي زليتن 18 حالة، وفي طبرق ثلاث، وفي بنغازي 43، والبريقة ثلاث، وسجلت المرج حالتين. وفي سبها 12 حالة إصابة، وخمس في الشاطئ، و سجلت أوباري حالتين، وأربع في بنت بيه، وحالة في وادي عتبة، و25 في مصراتة.

وجرى تسجيل 6 حالات شفاء بواقع حالتين في زليتن ومثلهما في سبها وحالة في كل من طبرق والزاوية المركز، فيما سجلت سبع حالات وفاة، بواقع حالتين في بنغازي ومثلهما في سرت وحالة في كل من غريان والشاطئ وشعوة.

وبذلك، يصل إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 10 آلاف و121 حالة منذ وصول الفيروس إلى البلاد، منها 8 آلاف و888 حالة لا تزال نشطة، وألف و53 متعافى، و180 حالة وفاة.

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