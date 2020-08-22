إعلان إصابة 414 حالة جديدة و7 وفيات بفيروس «كورونا» في ليبيا

فحص عينات بمختبر مركز مكافحة الأمراض فرع سبها، (أرشيفية: صفحة الفرع على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل 414 حالة إصابة جديدة، وسبع حالات وفاة نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا، ليصل إجمالي عدد الحالات التي أُصيبت منذ دخول الفيروس إلى البلاد في مارس الماضي إلى 10 آلاف و121 حالة.



وبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة حتى الآن 8 آلاف و888 حالة، منها ألف و53 متعافى، و180 حالة وفاة، مشيرًا إلى شفاء ست حالات، وأن نتائج العينات الإيجابية الجديدة جاءت بعد فحص 2562 حالة، ثبتت سلبية 2148 منها.

وقال المركز إنه تسلم، أمس الجمعة، العينات الـ2562 من عدة مختبرات، هي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، بواقع 520 عينة.

مختبر المركز المرجعي زليتن 66 عينة.

مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد 20 عينة.

مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1150 عينة.

مختبر فرع المركز سبها 68 عينة.

مختبر فرع المركز الوطني مصراتة 122 عينة.

مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 400 عينة.

مختبر فرع المركز الزاوية 47 عينة.

مختبر مستشفى بنغازي الطبي 169 عينة.

العينات الإيجابية الـ 414 عينة، جاء منها 353 حالة جديدة، و61 حالة مخالطين؛ فيما تأكد شفاء ست حالات جديدة في عموم البلاد.