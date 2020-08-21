شيخ الأزهر يعلق على إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 أغسطس 2020, 09:55 مساء
شيخ الأزهر الشريف د. أحمد الطيب (أرشيفية: الإنترنت).

رحب شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بالإعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا، معتبرًا أنه «بداية مبشرة لاستقرار الأوضاع، وخطوة مهمة على طريق السلام».

وأصدر رئيسا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ومجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بيانين أعلنا فيهما وقف إطلاق النار وكل العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، ودعوَا إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.

اقرأ أيضا السراج وعقيلة يعلنان وقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط والدعوة إلى انتخابات

وقال الطيب عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «وقف إطلاق النار في ليبيا بداية مبشرة لاستقرار الأوضاع، وخطوة مهمة على طريق السلام في هذا البلد الشقيق الذي عانى كثيرًا من آثار الفرقة والانقسام والتدخلات». وأضاف: «كل الدعم لهذا الاتفاق الذي يستهدف إعلاء مصلحة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية».

ورحبت كل من من مصر، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وألمانيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، وكندا، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والبرلمان العربي، والأردن، بالاتفاق على وقف إطلاق النار والعمليات القتالية، وأكدت دعمها الحل السياسي للأزمة في ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السراج وعقيلة يعلنان وقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط والدعوة إلى انتخابات
ليبيا
السيسي: وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة هامة لتحقيق التسوية السياسية
ليبيا
البنك الدولي: فقر مدقع يتهدّد 100 مليون شخص إضافي بسبب «كورونا»
اقتصاد
بايدن يعد بإنهاء «زمن تملق الطغاة» إذا انتخب رئيسا
دولى
انقطاع المياه والظلام والقمامة.. أزمات تحاصر الليبيين في عز الصيف
ليبيا
«بارما» يزاحم «كروتوني» على ضم «بن علي»
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تحركات لتغليب الحل السلمي.. وحذر من خيار السلاح
ليبيا
موسكو تعلق على قرار المشير حفتر بشأن النفط وتعلن عدد مواطنيها في ليبيا
ليبيا
ماكرون يحدد أولويات باريس في ليبيا ويدعو إلى تعزيز مهمة «إيريني»
ليبيا
ترامب يعلق على اتهام مستشاره السابق ستيف بانون بالاختلاس
دولى
العدد 248 من جريدة «الوسط»: الوصفة الأميركية للحل في ليبيا.. ونشطاء يدعمون ...
ليبيا
قلق أوربي من «موجة جديدة» لكورونا المستجد
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف مخاطر الإصابة بـ«كورونا» خلال السفر جوا