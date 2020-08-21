السراج يبحث مع السفير التركي العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في ليبيا

لقاء السراج مع السفير التركي. الجمعة 21 أغسطس 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الجمعة، سفير تركيا لدى ليبيا، السفير سرحات أكسن، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن السفير التركي «جدد خلال الاجتماع التأكيد على موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية وخياراتها وحرصها على استقرار ليبيا»، مشيرا إلى أن السراج أعرب من جانبه عن الشكر والامتنان لموقف تركيا التاريخي الداعم للشرعية وللشعب الليبي خلال الأزمة الراهنة.

وفي وقت سابق اليوم أعلن السراج أنه أصدر تعليماته لجميع القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني بالوقف الفوري لإطلاق النار وكل العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية. وقال إنه بادر إلى هذا الإعلان بهدف «استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة»، حسب بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

اقرأ أيضا: السراج وعقيلة يعلنان وقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط والدعوة إلى انتخابات

كما طلب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، من الجميع الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد. مبديا تطلعه إلى أن تكون مدينة سرت «مقرًّا موقتًا للمجلس الرئاسي الجديد، يجمع كل الليبيين ويقربهم»، حسب ما نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

ولقي إعلان السراج وصالح ردود فعل دولية وإقليمية مرحبة ومؤيدة لوقف إطلاق النار والعمليات القتالية في ليبيا، وداعمة للعودة إلى استئناف المفاوضات والعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، فيما لم يصدر أي تعليق عن تركيا والإمارات.