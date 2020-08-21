كونتي: إعلان وقف إطلاق النار خطوة مهمة لاستئناف العملية السياسية في ليبيا

رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي. (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أن وقف إطلاق النار في ليبيا «خطوة مهمة» لاستئناف العملية السياسية في ليبيا، معلنا ترحيبه بالإعلان الذي ضُمن في بيانين منفصلين أصدرهما كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة.

وقال كونتي في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إن: «إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا يمثل خطوة مهمة لاستئناف العملية السياسية التي تدعم استقرار البلاد ورفاهية المواطنين».

وفي وقت سابق، رحبت وزارة الخارجية الإيطالية ببياني السراج وصالح، بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدة أن البيانين تضمنا التوافق على «بعض المبادئ المؤسسة لمسار مشترك لتجاوز الجمود في البلاد».

إيطاليا ترحب بتجاوز الجمود في ليبيا وتدعو إلى تطبيق ملموس لاتفاق استئناف تصدير النفط

وأصدر السراج وعقيلة بيانين أعلنا فيهما وقف إطلاق النار وكل العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، كما دعوا إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.

وبشأن الاتفاق على استئناف إنتاج وتصدير النفط، أبدت وزارة الخارجية الإيطالية أملها في «تطبيقه بشكل ملموس على جميع مفاصل صناعة النفط الليبية في جميع أنحاء البلاد»، مشيرة إلى أن «هذه التطورات تشكل خطوة مهمة وشجاعة باتجاه حل الأزمة»، حسب بيان نقلته «آكي».

وأعلنت كل من مصر والمملكة العربية السعودية وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وكندا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والبرلمان العربي والأردن، ترحيبها بالاتفاق على وقف إطلاق النار والعمليات القتالية، وأكدت دعمها الحل السياسي للأزمة في ليبيا.