«العدالة والبناء» يرحب بوقف إطلاق النار: نتمنى أن يؤسس لليبيا آمنة مستقرة ديمقراطية

رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان. (بوابة الوسط)

رحب رئيس حزب العدالة والبناء، محمد صوان، بإعلان وقف إطلاق النار الصادر عن رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم.

وقال صوان في بيان اليوم نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بات واضحا للجميع أن كل محاولات فرض الرأي بالقوة فاشلة لا محالة، وأنه لا بد من الجلوس والحوار».

وتمنى أن يكون وقف إطلاق النار بداية لتسوية شاملة تعالج بشكل حقيقي مواضع الخلل في المراحل السابقة، وتتناول كل التفاصيل وضمانات النجاح وتؤسس لليبيا آمنة مستقرة ديمقراطية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن السراج، وعقيلة صالح، وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.

السراج وعقيلة يعلنان وقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط والدعوة إلى انتخابات

ودعا الطرفان إلى «استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي».

وأشار بيان السراج إلى أهمية جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح والدعوة إلى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، فيما طالب عقيلة بجعل سرت عاصمة موقتة للمجلس الرئاسي الجديد.

وبينما توالت بيانات الترحيب الدولية، لم يصدر عن القيادة العامة حتى الآن أي بيان بالخصوص.