«صحة الوفاق»: تجهيز مركز عزل موقت في المستشفى الجامعي بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 أغسطس 2020, 04:17 مساء
تجهيز مركز عزل موقت في المستشفي الجامعي بطرابلس، 21 أغسطس 2020. (صحة الوفاق)

 أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، تجهيز مركز عزل موقت في المستشفى الجامعي بطرابلس، مزود بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، يحتوي المركز على عشرة أسرة عناية فائقة، وأربعة أسرة إنعاش، بالإضافة إلى أربعة أجهزة تنفس صناعي، وثمانية أجهزة تنفس مصممة خصيصا للتعامل مع «كوفيد-19».

وأشارت الوزارة إلى تركيب جهاز موجات فوق صوتية بمواصفات حديثة ومنظومة أكسجين مركزية، ودعم المركز بأكثر من 100 أسطوانة أكسجين لاستخدامها كخط دعم ثانوي في حالات الطوارئ.

وقالت الوزارة إن افتتاح المركز ضمن خطة وزارة الصحة لرفع حالة التأهب القصوى والاستجابة السريعة لمجابهة جائحة «كورونا».

وحسب البيان، تم تكليف فرق الاستجابة السريعة التابعة لإدارة الطوارئ الصحية، بالإشراف على المركز الذي يضم مجموعة من الأطباء والفنيين في عدة مجالات، أهمها العناية الفائقة.

تجهيز مركز عزل موقت في المستشفي الجامعي بطرابلس،21 أغسطس 2020. (صحة الوفاق)
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