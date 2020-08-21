السراج يدعو إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، دعوته إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتفق عليها الليبيون.

جاء ذلك في بيانه، اليوم الجمعة، الذي أعلن فيه الوقف الفوري لإطلاق النار وكل العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.

وشدد على أهمية استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية، «على أن تودع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، وأن لا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة، وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبما يضمن الشفافية والحوكمة الجيدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي».