السراج يصدر تعليماته بالوقف الفوري لإطلاق النار وكل العمليات القتالية

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، تعليماته لجميع قوات حكومة الوفاق بالوقف الفوري لإطلاق النار وكل العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.

وقال إنه بادر إلى هذا الإعلان بهدف «استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة»، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأشار إلى أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم أجهزة الشرطة من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها.

وأكد أهمية استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية، «على أن تودع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، وأن لا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة، وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبما يضمن الشفافية والحوكمة الجيدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي».

وشدد على دعوته إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتفق عليها الليبيون.

كما أعلن قيامه بجميع الإجراءات لدعم الإدارة الفعالة والمثلى للموارد الوطنية، كما يجدد تأكيد أن مؤسسة النفط هي الوحيدة التي يحق لها الإشراف على تأمين الحقول والموانئ النفطية في جميع أنحاء ليبيا.