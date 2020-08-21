شركة البريقة تستحدث 8 نقاط لتوزيع أسطوانات غاز الطهي

عدد من العاملين بشركة البريقة أمام سيارة محملة بأسطوانات الغاز في طرابلس، 20 أغسطس 2020، (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط استحداث ثماني نقاط في مناطق مختلفة لتوزيع أسطوانات غاز الطهي مباشرة إلى المواطنين.

وهذه النقاط هي: «ساحة رأس حسن (جنوب غرب سوق الجمعة)، وساحة المدينة القديمة في طرابلس، وساحة جنزور، وساحة السواني، وساحة أبوسليم، وساحة معيتيقة، وساحة السراج بالعاصمة، وساحة عين زارة»، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي من أجل «قطع الطريق أمام تجار السوق السوداء واستغلالهم السلعة الضرورية للمواطن، إذ يبيعونها في السوق الموازية بأسعار مرتفعة».

وستشرع الشركة في تخصيص نقاط بيع مباشر جديدة لبيع وقود «الديزل»؛ نظرا لزيادة الطلب عليه في كل من طرابلس ومصراتة، على أن تعلن عنها قريبا.