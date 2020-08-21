طرابلس الأعلى في عدد الإصابات بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

عينات اختبار للكشف عن فيروس «كورونا». (أرشيفية: ا ف ب)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 244 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الخميس، حيث جاءت طرابلس الأولى في عدد الإصابات، بواقع 108 حالات.

واكتشفت 55 حالة في مصراتة، و14 حالة في زليتن، و11 حالة في بني وليد، وثماني حالات في كل من غريان والرجبان، وست حالات في الخمس وجنزور، وخمس حالات في كل من الساعدية والزنتان، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة.

وسجلت حالتان في كل من الزاوية وصبراتة والشاطئ وتراغن، وحالة في كل من شعوة ويفرن والرياينة والجفارة وصرمان وقصر الأخيار وزلطن وسبها والغريفة.

وتماثل 29 مصابا للشفاء موزعين بواقع 11 حالة في زليتن، وتسع حالات في طبرق، وخمس حالات في مصراتة، وأربع حالات في الخمس، بينما توفي أربعة آخرون بواقع حالتين في طبرق، وحالة في كل من الخمس والزاوية.