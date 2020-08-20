ماكرون يحدد أولويات باريس في ليبيا ويدعو إلى تعزيز مهمة «إيريني»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة إلى القوات المسلحة الفرنسية، 13 يوليو 2020، (ا ف ب)

حدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أولويات بلاده في ليبيا بوقف إطلاق النار، ثم الشروع في «ديناميكية نحو حل سياسي للصراع»، مشددًا في ذات الوقت على أن باريس لا يمكنها «السماح للقوى الأجنبية بالتدخل في الصراع وانتهاك حظر الأسلحة» المفروض بقرار من مجلس الأمن الدولي.

ودعا ماكرون إلى ضرورة إنفاذ حظر الأسلحة المفروض في ليبيا، وكتب في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «يجب تعزيز مهمة إيريني الأوروبية، من أجل إنفاذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا».

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وسبق أن تحدث ماكرون مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في 14 أغسطس، حول الوضع في شرق المتوسط وليبيا ولبنان، لافتًا إلى تلاقي وجهات نظرهما حول هذه القضايا.

وأضاف ماكرون في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «وجهات نظرنا تتلاقى. مصلحتنا بالسلام والأمن مشتركة هناك. سوف نفرضها».