خروج ثاني حالة شفاء من «كورونا» من مركز العزل الخمس «1»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 09:41 مساء
فني مختبر يحمل أنبوبًا يحتوي على عينة مسحة مأخوذة من اختبار «COVID-19». (أ ف ب)

أعلنت بلدية الخمس، اليوم الخميس، خروج ثاني حالة شفاء من فيروس «كورونا المستجد» من مركز العزل الخمس رقم «1».

ونوهت البلدية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» بجهود العناصر الطبية والطبية المساعدة وإدارة مركز العزل الخمس رقم «1»، وذلك بعد تقديمهم كل ما لديهم من خدمات ساهمت في تماثل الحالة للشفاء.

اقرأ أيضَا خروج أول حالة «كورونا» من مركز العزل الخمس «1» بعد شفائها

والخميس الماضي، أعلنت لجنة مكافحة «كورونا» ببلدية الخمس، تسجيل نحو 120 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» كحصيلة إجمالية منذ بدأ ظهور الفيروس في ليبيا مارس الماضي، بينها 91 حالة نشطة و23 حالة شفاء، إلى جانب ست وفيات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قلق أوربي من «موجة جديدة» لكورونا المستجد
دولى
بايرن ميونخ يفوز على ليون بثلاثية.. ويضرب موعدًا مع سان جيرمان في نهائي دوري ...
رياضة عالمية
المسماري: قرار حفتر بشأن النفط اقتصر على تفريغ خزانات الموانئ
ليبيا
السعودية: لا تطبيع مع الإسرائيليين دون تحقيق السلام مع الفلسطينيين
عربى
«أجوكو» تبحث إمداد محطة كهرباء السرير بالغاز الطبيعي
ليبيا
العسكريون بعد استيلائهم على السلطة في مالي: نريد انتقالا سياسيا مدنيا وانتخابات
دولى
باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه على حساب ...
رياضة عالمية
حرس الموانئ النفطية التابع للقيادة العامة يعلن «فتح الموانئ النفطية»
ليبيا
السودان يؤكد وجود «اتصالات» مع إسرائيل.. ويعتبر خطوة الإمارات «شجاعة»
عربى
برلماني إيطالي معارض: روسيا وتركيا تتقاسمان ليبيا.. والحكومة صامتة
ليبيا
«رويترز»: اعتقال رئيس مالي ورئيس الوزراء حسب أحد قادة التمرد
دولى
بموجب اتفاق تجاري جديد.. قلق فرنسي من سيطرة تركية كاملة على ميناء طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج بالخلايا الجذعية يمنح الأمل لمرضى السكري