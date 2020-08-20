تسجيل أول إصابة بفيروس «كورونا» بمنطقة الواحات

أدوات مستخدمة في الكشف عن فيروس «كورونا المستجد». (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا فرع الواحات، اليوم الخميس، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في المنطقة، مشيرة إلى أن الحالة من مدينة جالو,

وقالت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها قامت بأخذ عينات لحالتين مشتبه في إصابتهما بالفيروس يوم الأمس من مدينة جالو، وظهرت نتائج التحليل صباح اليوم.

وأوضحت أنه «من خلال النتائج تبين أنّ حالة واحدة موجبة، وحالتها مستقرة، وهي موجودة في مقر مركز العزل، وتعتبر الحالة الأولى من مدينة جالو ومناطق الواحات».

وطالبت اللجنة، الأشخاص المخالطين للحالة، والذين لديهم أعراض شبيهة بوباء كورونا، بالقدوم إلى مقر مركز العزل بمستشفى جالو العام لأخذ العينات منهم والتأكد من حالتهم الصحية.

ودعت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا فرع الواحات من ليس لديه أعراض إلى القيام بحجر نفسه في البيت حفاظًا على سلامته وسلامة الجميع.