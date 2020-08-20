وليامز تبحث مع المشري تفعيل المسار السياسي لمنع «تدهور محتمل للوضع العسكري»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 02:45 مساء
لقاء ستيفاني وليامز وخالد المشري في جنيف، 20 أغسطس 2020، (البعثة الأممية)

بحثت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وممثلة الأمين العام بالإنابة، ستيفاني وليامز مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سبل إعادة تفعيل المسار السياسي في أسرع وقت ممكن «في سبيل وضع حد للتدهور المحتمل للوضع العسكري».

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الخميس في جنيف، حيث بحث الطرفان الأوضاع الراهنة والمسارات المنبثقة عن مؤتمر برلين، حسب بيان البعثة الأممية على ‬صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى «مسألة الفساد والآثار المدمرة المترتبة على استمراره».

وفي الأول من أغسطس الجاري، أبدت وليامز تخوفها من «تحول الأزمة الليبية إلى حرب إقليمية بسبب التدخلات الخاصة باللاعبين الخارجيين».

وقالت وليامز إن «وجود العديد من الجهات الخارجية التي لديها أجندات خاصة (في الأزمة)، يجعل خطر اندلاع مواجهة إقليمية مرتفعا»، حسب تصريح لها إلى جريدة «ذا غارديان» البريطانية، خلال زيارتها لندن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايرن ميونخ يفوز على ليون بثلاثية.. ويضرب موعدًا مع سان جيرمان في نهائي دوري ...
رياضة عالمية
المسماري: قرار حفتر بشأن النفط اقتصر على تفريغ خزانات الموانئ
ليبيا
السعودية: لا تطبيع مع الإسرائيليين دون تحقيق السلام مع الفلسطينيين
عربى
«أجوكو» تبحث إمداد محطة كهرباء السرير بالغاز الطبيعي
ليبيا
العسكريون بعد استيلائهم على السلطة في مالي: نريد انتقالا سياسيا مدنيا وانتخابات
دولى
باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه على حساب ...
رياضة عالمية
حرس الموانئ النفطية التابع للقيادة العامة يعلن «فتح الموانئ النفطية»
ليبيا
السودان يؤكد وجود «اتصالات» مع إسرائيل.. ويعتبر خطوة الإمارات «شجاعة»
عربى
برلماني إيطالي معارض: روسيا وتركيا تتقاسمان ليبيا.. والحكومة صامتة
ليبيا
«رويترز»: اعتقال رئيس مالي ورئيس الوزراء حسب أحد قادة التمرد
دولى
بموجب اتفاق تجاري جديد.. قلق فرنسي من سيطرة تركية كاملة على ميناء طرابلس
ليبيا
«سبوتنيك»: تمرد بقاعدة عسكرية واعتقال وزراء وضباط كبار بدولة مالي
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج بالخلايا الجذعية يمنح الأمل لمرضى السكري