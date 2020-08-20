لجنة رصد انتهاكات حقوق الإنسان بـ«عدل الوفاق»: توثيق حالات قتل خارج القانون في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 01:11 مساء
اجتماع اللجنة المشتركة لرصد و توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل في حكومة الوفاق، 19 أغسطس 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلنت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل في حكومة الوفاق توثيق فريقها بالمنطقة الوسطى «حالات القتل خارج إطار القانون بمنطقة سرت وضواحيها».

واستعرضت اللجنة «تقريرا حول تلك الانتهاكات»، خلال اجتماعها الـ33 أمس الأربعاء، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واستعرضت اللجنة تقريرا مقدما من وزارة الداخلية في حكومة الوفاق حول «واقعة مقتل عدد من المهاجرين غير الشرعيين بمنطقة مزدة»، وقررت اللجنة إحالة هذه التقارير إلى لجنة الصياغة لإدراجها في التقرير الرابع الذي تعكف اللجنة على إعداده.

وفي 4 يوليو الماضي، أعلنت «داخلية الوفاق» مقتل 30 مهاجرا غير شرعيين وإصابة 11 آخرين في «رد فعل انتقامي على مقتل المواطن (ي م ع ب ا)، مواليد 1990م ومقيم بمنطقة مزدة، والمشتبه في ضلوعه بالاتجار بالبشر، من قبل هؤلاء المهاجرين أثناء قيامه بعملية تهريبهم».

وسبق أن أصدرت اللجنة ثلاثة تقارير وثقت «الانتهاكات» خلال الفترة منذ بداية حرب العاصمة في أبريل العام 2019، وحتى 31 مارس من العام الجاري.

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