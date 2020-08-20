السوق الموازية: الدولار يعاود الارتفاع أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 11:52 صباحا

عاودت العملة الأميركية الارتفاع أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، فبعدما انخفضت 48 قرشا أمس، زادت اليوم بـ25 قرشا.

وبيع الدولار بـ6.45 دينار، مقابل 6.20 دينار، كما صعد اليورو إلى 7.45 دينار، مقابل 7.35 دينار، والجنيه الاسترليني إلى 8.30 دينار مقابل 8.15 دينار.

كذلك ارتفعت العملتان التركية والتونسية أمام الدينار، وبيعت الليرة التركية بـ0.88 دينار، مقابل 0.86 دينار، والدينار التونسي بـ2.36 دينار، مقابل 2.27 دينار.

وأسهم قرار تصدير الخام المخزن في الموانئ النفط إلى ارتفاع الدينار أمس، ليسجل 6.20 دينار، مقارنة بـ6.68 دينار ظهر الثلاثاء الماضي.

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