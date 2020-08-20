ضبط متهم ببيع الخمور في بنغازي

مديرية أمن بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

ضبط رجال قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي متهما ببيع الخمور في المدينة.

تعود بداية الواقعة إلى ورود تقرير أمني من وحدة التحري والقبض بالقسم تفيد ببيع شخص، سوداني الجنسية، المواد المسكرة من خلال محل إصلاح السيارات بأحد أحياء بنغازي الشعبية، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

وبعد التأكد من المعلومات، انتقل أعضاء التحريات بالقسم إلى المكان، حيث ضبط المتهم داخل المحل، وبحوزته كمية من الخمور.

وبالاستدلال معه، اعترف بما نسب إليه كونه يتاجر بتلك الممنوعات داخل المحل، بمشاركة شخصين آخرين يجلبان له كميات من الخمور، وعليه اتخذت إجراءات قانونية معه، وتم إيداعه بالحجز القانوني، وعرضه على النيابة العامة.