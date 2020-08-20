«مكافحة الأمراض»: 395 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 15 حالة

إجراء تحليل عينة للكشف عن فيروس «كورونا» في مختبر بسبها. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من أصل 2607 عينات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأشار إلى تعافي 15 حالة، بينما توفى خمسة مصابين آخرين، حسب البيان رقم 165، المنشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وتوزعت العينات بواقع 883 عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و876 في مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و425 عينة من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و400 عينة في مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و146 بمختبر مركز بنغازي الطبي، و121 في مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد.

إضافة إلى 85 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و34 عينة بمختبر فرع المركز سبها، و16 عينة في مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان، وعشر عينات من مختبر فرع المركز غريان، وأربع عينات بمختبر فرع المركز يفرن، وعينة في مختبري فرعي المركز بزوارة وغدامس.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 9463 حالة، منها 8276 نشطة، وألف و18 متعافيا، ووفاة 169 مصابا، وذلك منذ بدء انتشاء الوباء في البلاد مارس الماضي.