شكشك يبحث مع السفير التركي ملف عودة الشركات ويزور اسطنبول الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 12:04 صباحا
اجتماع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك مع سفير تركيا لدى ليبيا، 19 أغسطس 2020. (ديوان المحاسبة)

بحث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، الأربعاء، مع سفير تركيا لدى ليبيا سرحت أكسن، أسباب وخلفيات عدم عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها خاصة تلك المتعاقدة في مجال الكهرباء، وجاء ذلك بعد يوم من اتفاق شكشك ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ومجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء على ضرورة وضع حلول عاجلة لأزمة الكهرباء.

وأكد شكشك خلال الاجتماع، على ضرورة عودة الشركات التركية في أسرع وقت خاصة الشركات المتعاقدة في مجال الكهرباء، مشددًا على أن ديوان  المحاسبة لن يمنح أي موافقات جديدة إلا للشركات المتواجدة فعلًا في ليبيا، وأن «الأولوية في العقود في الفترة القادمة ستكون للشركات التي ستساعدنا في الخروج من الأزمة التي نمر بها»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة ديوان المحاسبة بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن شكشك سيجتمع الجمعة المقبلة بمدينة اسطنبول التركية بشركتي «إنكا» و«جاليك»، موضحَا أنه تم التواصل مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ومسؤولين آخرين لحضور الاجتماع.

وفي سياق متصل، طرح رئيس ديوان المحاسبة على الشركة العامة للكهرباء ضرورة العمل على التعاقد مع شركات متخصصة في مجال الدعم والاستشارات، والتشغيل والإدارة، لتطوير عمل الشركة ومساعدتها في الإصلاح والخروج من الأزمة التي تمر بها، مؤكدا أن الديوان سيكون داعمًا لهذه الفكرة في حال تبنيها.

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