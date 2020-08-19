وزيرا خارجية مصر وإيطاليا يناقشان التطورات في ليبيا

لقاء سابق بين شكري ودي مايو. (أرشيفية: الإنترنت)

أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومنها التطورات في ليبيا، والوضع على الصعيد الفلسطيني.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، في تصريح نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» إن الاتصال شهد أيضاً التشاور حول ترتيب لقاءات قادمة بين شكري ونظيره الإيطالي للتباحث حول كيفية جلب الاستقرار عبر دفع الحلول السياسية لمختلف الأزمات في المنطقة.