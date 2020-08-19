لجنة متابعة أزمة الوقود تخصص محطات لبيع الديزل

اجتماع لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز في طرابلس ، 19 اغسطس 2020. (رئاسة مجلس الوزراء)

بحث مدير إدارة الدعم المركزي رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز المشكلة من المجلس الرئاسي العميد، محمد فتح الله، خلال اجتماع عقده، اليوم الأربعاء، مع مندوبي شركات توزيع الوقود والغاز وممثل عن شركة «البريقة» لتسويق النفط وضع آليات مناسبة لحلحلة المختنقات التي تعيق توزيع الوقود والغاز.



وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة الدعم المركزي بطرابلس، أسباب عدم توافر وقود الديزل، والتنسيق لتخصيص بعض المحطات للتزود به، ووضع آلية لتوزيعه عن طريق المحطات المتنقلة، حسب بيان منشور على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا وقفة في بني وليد للمطالبة بمحاسبة وإقالة لجنة أزمة الوقود والغاز



وأكد المجتمعون ضرورة توفير أسطوانات الغاز بما يكفي احتياجات المواطنين من أجل قطع الطريق أمام تجار الأزمات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبطهم. بدوره أعلن مندوب شركة «البريقة» لتسويق النفط البدء في إنتاج غاز الطهي بمستودع طرابلس النفطي بداية شهر سبتمبر القادم.

اجتماع لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز في طرابلس ، 19 اغسطس 2020. (رئاسة مجلس الوزراء)