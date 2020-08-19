إعادة بناء الشبكة الكهربائية وتغذية بعض المناطق بالتيار جزئيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 08:25 مساء
مهندسو الكهرباء داخل إحدى غرف التحكم. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأربعاء، نجاح فنيي ومهندسي الشركة في إعادة بناء الشبكة الكهربائية بعد جهد كبير ومتواصل، تمكنوا من خلاله من إدخال عدد من وحدات الإنتاج على الشبكة وتغذية بعض المناطق بالتيار الكهربائي جزئيا، بعد إظلام تام شهدته المناطق الغربية والوسطى والجنوبية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونوهت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك» بأن أطقمها تعمل الآن على إدخال بقية وحدات الإنتاج في الساعات القليلة القادمة على الشبكة الكهربائية وإعادة التغذية لباقي المستهلكين وعودة حالة الشبكة إلى ما قبل حالة الإظلام التام.

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وأوضحت الشركة أن الإظلام التام حدث «نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة في المنطقة الغربية (أبوكماش - زوارة)، الأمر الذي أدى إلى فصل خطوط تصريف القدرة من محطة الجبل الغربي (الرويس)، مما تسبب في حدوث أضرار في بعض دوائر نقل الطاقة».

وأضافت الشركة أن ذلك «نتج عنه خروج المحطة عن الخدمة وحدوث إظلام تام في شبكة المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية عند تمام الساعة 1:47 من مصراتة شرقًا إلى رأس اجدير غربًا بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية».

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