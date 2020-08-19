المشير حفتر يستقبل مشايخ وأعيان الجفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 08:10 مساء
جانب من استقبال المشير خليفة حفتر لمشايخ وأعيان مدينة الجفرة، 19 أغسطس 2020. (مكتب إعلام القيادة العامة)

استقبل القائد العام للجيش، المشير خليفة أبو القاسم حفتر، بمكتبه في مقر القيادة العامة، اليوم الأربعاء، مشايخ وأعيان وحكماء مدينة الجفرة.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن اللقاء يأتي في إطار «الدعم المتواصل الذي تقدمه القبائل الليبية الشريفة لجيشها الوطني في حربه ضد الإرهاب والميليشيات والمستعمرين».

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والتقى المشير حفتر، أمس الثلاثاء، بمكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة، مدير إدارة المخابرات الحربية المصرية، اللواء خالد مجاور، الذي سلمه رسالة من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على ما أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة دون أن تكشف عن فحوى الرسالة التي وصفتها بـ«الهامة».

جانب من استقبال المشير خليفة حفتر لمشايخ وأعيان مدينة الجفرة، 19 أغسطس 2020. (مكتب إعلام القيادة العامة)
جانب من استقبال المشير خليفة حفتر لمشايخ وأعيان مدينة الجفرة، 19 أغسطس 2020. (مكتب إعلام القيادة العامة)
جانب من استقبال المشير خليفة حفتر لمشايخ وأعيان مدينة الجفرة، 19 أغسطس 2020. (مكتب إعلام القيادة العامة)
جانب من استقبال المشير خليفة حفتر لمشايخ وأعيان مدينة الجفرة، 19 أغسطس 2020. (مكتب إعلام القيادة العامة)
جانب من استقبال المشير خليفة حفتر لمشايخ وأعيان مدينة الجفرة، 19 أغسطس 2020. (مكتب إعلام القيادة العامة)
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