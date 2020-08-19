دعم أميركي للهيئة الطبية الدولية لزيادة وصول الخدمات الصحية للنازحين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 06:05 مساء
فريق تابع للهيئة الدولية الطبية يقدم الخدمة الصحية لعائلة نازحة. (سفارة الولايات المتحدة في ليبيا)

قالت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، اليوم الأربعاء، إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تدعم منظمة الهيئة الطبية الدولية لزيادة وصول الخدمات الصحية للعائلات التي نزحت بسبب الصراع الطويل في ليبيا.

وأوضحت السفارة الأميركية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن فرق أطباء وممرضات ومستشاري الصحة العقلية التابعين للهيئة الطبية الدولية يقدمون الرعاية الطبية الأساسية والدعم النفسي والاجتماعي لمساعدة العائلات على التعامل مع الإجهاد والصدمات، حتى في أوقات جائحة «كورونا»، وذلك في المرافق الصحية التي تخدم مجتمعات النازحين.

والهيئة الطبية الدولية هي منظمة إنسانية غير ربحية عالمية متخصصة بإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة من خلال التدريب والرعاية الصحية وبرامج الإغاثة والتنمية.

وأُنشئت المنظمة في العام 1984 من قبل الأطباء والممرضين المتطوعين، وهي منظمة تطوعية، غير سياسية، غير طائفية، كما أنها منظمة خاصة.

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