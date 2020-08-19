انقطاع خدمات الإنترنت في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 02:49 مساء
أحد أبراج الاتصالات، (أرشيفية: الإنترنت)

شهدت مدينة سرت انقطاعا كاملا لخدمات الإنترنت «دي إس إل» و«واي ماكس» لليوم الثاني على التوالي.

وقال مصدر بشركة ليبيا للتقنية والاتصالات سرت أن سبب الانقطاع هو خلل فني، دون تحديده مدة إصلاحه.

كما توقفت خدمه شبكة المدار الجديد اليوم الأربعاء في المدينة، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة، بعد إصلاح الأعطال غرب المدينة بمنطقة أبوقرين، إضافة إلى تردي فى شبكة الاتصالات «لبييانا».

ورغم إجراء أعمال صيانة لشبكات الهواتف المحمولة، بهدف حل مشكلة التغطية في مطلع مايو الماضي، حسب تصريحات خاصة لمصادر محلية في حينه، إلا أن المشكلة لا تجد حلا، بل تتكرر بشكل شبه دوري خلال الأشهر القليلة الماضية، ومنها ما حدث مطلع شهر يونيو الماضي، حين انقطعت خدمات «الواي ماكس نت» والاتصالات الهاتفية لشبكتي المدار وليبيانا في المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العسكريون بعد استيلائهم على السلطة في مالي: نريد انتقالا سياسيا مدنيا وانتخابات
دولى
باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه على حساب ...
رياضة عالمية
حرس الموانئ النفطية التابع للقيادة العامة يعلن «فتح الموانئ النفطية»
ليبيا
السودان يؤكد وجود «اتصالات» مع إسرائيل.. ويعتبر خطوة الإمارات «شجاعة»
عربى
برلماني إيطالي معارض: روسيا وتركيا تتقاسمان ليبيا.. والحكومة صامتة
ليبيا
«رويترز»: اعتقال رئيس مالي ورئيس الوزراء حسب أحد قادة التمرد
دولى
بموجب اتفاق تجاري جديد.. قلق فرنسي من سيطرة تركية كاملة على ميناء طرابلس
ليبيا
«سبوتنيك»: تمرد بقاعدة عسكرية واعتقال وزراء وضباط كبار بدولة مالي
دولى
إنتر ميلان يمطر شباك شاختار بخماسية.. ويتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي
رياضة عالمية
السفارة الأميركية تعلن عن مشروع لتركيب محطات للطاقة الشمسية على طول النهر ...
ليبيا
صمت سعودي إزاء الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل.. والتقارب مطروح
عربى
مستشفيات بيروت تمتلئ بمصابي «كورونا».. ووزير الصحة يوصي بإقفال البلاد أسبوعين
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحذير من علاجات للأسنان تولّد الهباء الجوي