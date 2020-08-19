«الرقابة على الأغذية» يؤكد نظافة مصنع لتعبئة المياه في بنغازي ويصادر شحنة كبدة تركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 12:54 مساء
أفراد من مركز الرقابة على الأغذية يفحصون زجاجات مياه بمصنع تعبئة ببنغازي، 18 أغسطس 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

أجرى أفراد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع بنغازي جولة تفتيشية على مصنع النافورة لتعبئة المياه في منطقة بوهادي.

ووجدوا أن جميع العاملين يحملون شهادات صحية سارية، كما يستخدم المصنع الماكينات في جميع مراحل الإنتاج، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

لا ملاحظات على المصنع
ولم تسجل ملاحظات بالنسبة لنظافة الأسقف والجدران والأرضية، إضافة إلى أن المصنع يلتزم بالمواصفات القياسية للزجاجات من سعات نصف لتر إلى ستة لترات، إضافة إلى أن التهوية والإضاءة جيدة، كما أن نظام «الأوزان» هو المعتمد في منع أي نمو بكتيري محتمل في جميع منتجات المصنع.

وسحب المفتشون عينات من زجاجات المياه؛ لإجراء تحاليل لها، كما قاموا بتوعية جميع العاملين بكيفية التقيد بالاشتراطات الصحية المعتمدة لدى المركز.

مصادرة شحنة كبدة تركية
وصادر فرع المركز في مصراتة شحنة كبدة وقلب دجاج مجمد، وصلت إلى ميناء مصراتة البحري أمس الثلاثاء.

وأرجع المركز رفض هذه الشحنة، المكونة من 1900 كرتونة، إلى قرار حظر استيراد الكبدة.

التأكد من سلامة عملية التعبئة
عبوات المياه المخزنة داخل المصنع
عبوة من شحنة الكبدة التركية المرفوضة في مصراتة، 17 أغسطس 2020، (الرقابة على الأغذية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العسكريون بعد استيلائهم على السلطة في مالي: نريد انتقالا سياسيا مدنيا وانتخابات
دولى
باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه على حساب ...
رياضة عالمية
حرس الموانئ النفطية التابع للقيادة العامة يعلن «فتح الموانئ النفطية»
ليبيا
السودان يؤكد وجود «اتصالات» مع إسرائيل.. ويعتبر خطوة الإمارات «شجاعة»
عربى
برلماني إيطالي معارض: روسيا وتركيا تتقاسمان ليبيا.. والحكومة صامتة
ليبيا
«رويترز»: اعتقال رئيس مالي ورئيس الوزراء حسب أحد قادة التمرد
دولى
بموجب اتفاق تجاري جديد.. قلق فرنسي من سيطرة تركية كاملة على ميناء طرابلس
ليبيا
«سبوتنيك»: تمرد بقاعدة عسكرية واعتقال وزراء وضباط كبار بدولة مالي
دولى
إنتر ميلان يمطر شباك شاختار بخماسية.. ويتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي
رياضة عالمية
السفارة الأميركية تعلن عن مشروع لتركيب محطات للطاقة الشمسية على طول النهر ...
ليبيا
صمت سعودي إزاء الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل.. والتقارب مطروح
عربى
مستشفيات بيروت تمتلئ بمصابي «كورونا».. ووزير الصحة يوصي بإقفال البلاد أسبوعين
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحذير من علاجات للأسنان تولّد الهباء الجوي