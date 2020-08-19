الدولار يعاود الارتفاع أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 12:37 مساء

ارتفع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الأربعاء، لتسجل العملة الأميركية 5.95 دينار بعد أن وصلت إلى 5.57 دينار في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

ومساء أمس، ارتفع سعر صرف الدينار أمام الدولار، متأثرا بإعلان قوات القيادة العامة فتح الموانئ النفطية، واستئناف الإنتاج بعد إغلاق المنشأت النفطية منذ يناير الماضي، إذ خسر الدولار سبعة قروش أمام العملة الليبية، حين سجل  5.57 دينار أمس، مقابل 6.64 دينار  أول أمس الإثنين. 

كما زاد سعر صرف اليورو، اليوم، إلى 6.85 دينار من 6.50 دينار، والجنيه الاسترليني إلى 7.60 دينار من 7.27 دينار، حسب صفحات معنية بحركة أسعار الصرف على مواقع التواصل.

وصعد سعر صرف الليرة التركية إلى 0.81 دينار من 0.76 دينار، والدينار التونسي إلى 2.18 دينار ليبيا من 2.04 دينار ليبي سجلها في تعاملات الثلاثاء.

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