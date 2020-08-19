عودة الكهرباء إلى المنطقة الجنوبية عبر محطة أوباري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 11:42 صباحا
محطة كهرباء أوباري، (أرشيفية: الإنترنت)

بدأت محطة كهرباء أوباري في إمداد المنطقة الجنوبية بالطاقة الكهربائية، وذلك بعد حدوث إطفاء تام اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك بعد تشغيل الوحدتين الرابعة والثالثة بالمحطة، حسب بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

ودخلت الشبكة العامة للكهرباء في حالة إظلام اليوم في المناطق الغربية والجنوبية والوسطى نتيجة فصل دوائر نقل الطاقة بسبب الرطوبة العالية، حيث تقرر بناء الشبكة كجزر منفصلة.

وفي سياق متصل، حذرت إدارة محطة أوباري من «منع جهات مدنية وعسكرية في مدينة هون بمنطقة الجفرة نقل الوقود (ديزل) الخاص بتشغيل المحطة»، مع إخلاء مسؤوليتها في حال حدوث إطفاء خلال الفترة المقبلة، مما سيؤدي إلى «غرق الجنوب في الظلام»

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