تدشين خط نقل ركاب بين طرابلس وغريان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 09:51 صباحا
حافلة ركاب تابعة لشركة السهم، 18 أغسطس 2020، (بلدي غريان)

أعلنت بلدية غريان قرب موعد تدشين خط نقل ركاب يربط العاصمة طرابلس بمدينة غريان.

وأشارت إلى التعاون والتنسيق بين المجلس البلدي وشركة السهم لنقل الركاب المساهمة في هذا الإطار، حسب بيان المجلس البلدي غريان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

ولفت البيان إلى أن الخط الجديد يأتي في إطار خطط الشركة للتوسع بعد توفير حافلات مجهزة، لافتا إلى أنه سيكشف عن تفاصيل بدء العمل قريبا.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت بلدية يفرن إعادة تفعيل خطوط سير النقل العام «طرابلس - العزيزية - يفرن» بداية الأسبوع المقبل، بعد محادثات مع شركة السهم.

وأشارت في البيان أن يفرن ستكون أول بلدية بالمنطقة الغربية تفعل النقل العمومي مع شركة السهم، إذ إن خط سير حافلات النقل السريع إلى مدن جبل نفوسة متوقف منذ العام 2010.

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