تفاصيل توزيع 489 إصابة جديدة بـ«كورونا».. طرابلس الأعلى تليها مصراتة وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 08:33 صباحا
عينة اختبار للكشف عن فيروس كورونا، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء اختبارات لـ3432 عينة، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وجاءت طرابلس أولا بـ241 حالة، ثم مصراتة بـ42 حالة، وبنغازي بـ38 حالة، والزنتان بـ29 حالة، وزليتن بـ21 حالة، والشاطئ بـ14 حالة، وجنزور بـ13 حالة، وترهونة بـ11 حالة، وتسع حالات في كل من يفرن وصبراتة، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي، الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء.

واكتشفت ثماني حالات في طبرق، وست حالات في سرت، وخمس حالات في كل من سبها وجادو، وأربع حالات في كل من بني وليد والجفارة، وثلاث حالات في كل من الزاوية الغرب والنواحي الأربعة ودرنة، وحالتان في كل من الزاوية المركز والجميل وسلوق والبريقة والأبرق والبيضاء ومزدة، وحالة في كل من صرمان، والخمس والقلعة والمرج وأوباري ووادي عتبة.

وتماثل 34 مصابا للشفاء موزعين بواقع عشر حالات في سبها، وسبع حالات في القلعة، وست حالات في بني وليد، وأربع حالات في كل من زليتن ومصراتة، وحالتين في طبرق، وحالة في نسمة، كما توفى سبعة مصابين بواقع أربع حالات في بنغازي، وحالة في كل من زوارة وبنت بية والمرج.

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