«مكافحة الأمراض»: 489 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 08:06 صباحا
مختبر للكشف عن عينات الاشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا» في مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 34 حالة، بينما توفي سبعة مصابين، أمس الثلاثاء.

واستلم المركز خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 3432 عينة، 2943 عينة سالبة، حسب بيانه 164 المنشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وتوزعت العينات بواقع 1038 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و747 عينة بمختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية، و405 عينات في مختبر المركز فرع مصراتة، و400 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و227 عينة في مختبر مركز بنغازي الطبي.

إضافة إلى 169 عينة بمختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان، و122 عينة بمختبر المركز المرجعي زليتن، و106 عينات من مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد، و94 عينة بمختبر فرع المركز الوطني الزاوية، و88 عينة في مختبر فرع المركز سبها، و36 عينة من مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة.

وبذلك أرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في ليبيا إلى 9068 حالة، من بينها 7901 نشطة، وتعافى ألف وثلاثة حالة، بينما توفي 164 مصابين، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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