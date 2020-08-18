تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المنطقة الشرقية وسرت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 أغسطس 2020, 11:25 مساء
مركز بنغازي الطبي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة، عن تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالمنطقة الشرقية وسرت، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة في بنغازي.

وبحسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد، التي أصدرتها اللجنة اليوم، تسلم معمل "COVID-19" مركز بنغازي الطبي اليوم 147 عينة، منهم 107 عينات سالبة.

فيما أظهرت النتائج تسجيل 29 عينة موجبة من بنغازي، وحالة إصابة في المرج، وحالتي إصابة في سلوق ومثلهما في البريقة، فضلا عن 6 حالات من سرت. 

كما سجل المعمل حالتي وفاة من مدينة بنغازي.

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