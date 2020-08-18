إغلاق مراكز الاقتراع في غات ونسبة المشاركة في الانتخابات البلدية 54%

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 أغسطس 2020, 10:14 مساء
مراقبون لمتابعة انتخابات المجلس البلدي غات. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إغلاق مراكز الاقتراع في مدينة غات وضواحيها على تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، بعدما صوت الناخبون لاختيار الأعضاء الجدد للمجلس البلدي، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية بالمدينة وضواحيها بلغت 54%، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

ومددت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية فترة التصويت في انتخابات المجلس البلدي غات جنوب غرب ليبيا لمدة ساعة ونصف الساعة إضافية، بعدما كان مقررا إغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة، لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

وقالت اللجنة المركزية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن نسبة المقترعين من الرجال المسجلين في سجل الناخبين بالبلدية بلغت 56%، أما النساء المشاركات فقد بلغت نسبتهن نحو 51%، بينما بلغ عدد المقترعين من ذوي الاحتياجات الخاصة نحو 47 شخصا.

وتوجه الناخبون في مدينة غات وضواحيها على تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع، لانتخاب أعضاء المجلس البلدي الجديد، الذي سيتولى إدارة البلدية خلفا للمجلس المنتهية ولايته القانونية.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بسجل الناخبين في غات نحو 11 ألفا و358 مواطنا، أي بنسبة 59.4%، صوتوا في 34 محطة اقتراع موزعة على عشرة مراكز انتخابية موزعة على مدينة غات ومحلة العوينات وتهالا والبركت.

وتنافس في انتخابات المجلس البلدي غات ست قوائم انتخابية على الفئة العامة، وست مرشحات على مقعد المرأة، إضافة إلى تسعة مترشحين على مقعد ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار.

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