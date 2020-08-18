بالفيديو: حفتر يلتقي مدير المخابرات الحربية المصرية بمقر القيادة العامة

المشير حفتر يستقبل مدير المخابرات الحربية المصرية، اللواء خالد مجاور، بمقر القيادة العامة بالرجمة، 18 أغسطس 2020. (شعبة الإعلام الحربي)

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة مشاهد من لقاء المشير خليفة حفتر، مدير المخابرات الحربية المصرية، اللواء خالد مجاور، داخل مقر القيادة العامة اليوم الثلاثاء.

وأظهرت المشاهد القائد حفتر مع الوفد المصري الذي ضم مجاور وقيادات عسكرية مصرية.

المشير حفتر يتسلم «رسالة هامة» من الرئيس المصري

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الشعبة إن حفتر، تسلم «رسالة هامة» من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأضافت عبر حسابها على موقع «تويتر»، إن رسالة الرئيس المصري سلمها للمشير حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة، مدير إدارة المخابرات الحربية المصرية، اللواء خالد مجاور.

ولم تكشف شعبة الإعلام الحربي عن فحوى الرسالة.