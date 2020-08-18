السوق الموازية: فتح النفط يصعد بالدينار أمام العملات الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 أغسطس 2020, 08:55 مساء

ارتفع الدينار الليبي بشكل ملحوظ في التعاملات المسائية أمام الدولار الأميركي بفعل فتح الموانئ النفطية، ليسجل الأخير 6.20 دينار، مقارنة بـ6.68 دينار ظهر اليوم.

وقبل قليل أعلن آمر حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة، اللواء ناجي المغربي، أنه لا مانع من فتح الموانئ والمنشآت النفطية، بناء على قرار قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، بعد الاجتماع مع عضو مجلس الإدارة لمؤسسة النفط، جاد الله العوكلي، ورئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط، محمد بن شتوان.

وكان الدينار انخفض صباح اليوم أمام العملة الأميركية بواقع 28 قرشًا مقارنة بالسعر المسجل أمس الإثنين.

السوق الموازية: ارتفاع كبير للدولار أمام الدينار

كما تراجع اليورو ليسجل 7.35 دينار، مقابل 7.75 دينار في التعاملات الصباحية، وسجل الجنيه الإسترليني 8.15 دينار، مقابل 8.50 دينار ظهر اليوم.

كذلك انخفضت العملتان التركية والتونسية أمام العملة الليبية، وسجلت الليرة التركية 0.86 دينار مقابل 0.89 دينار، والدينار التونسي 2.27 دينار مقابل 2.40 دينارظهر اليوم

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