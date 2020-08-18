مؤسسة النفط تسلم فرع هيئة السلامة الوطنية في أوباري سيارة إطفاء حديثة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 أغسطس 2020, 06:30 مساء
سيارة الإطفاء المقدمة من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي لفرع هيئة السلامة الوطنية في أوباري. (المؤسسة الوطنية للنفط)

سلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الثلاثاء، سيارة إطفاء حديثة نوع «MAN» إلى فرع هيئة السلامة الوطنية في بلدية أوباري جنوب غرب ليبيا.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذا الدعم يأتي ضمن الجهود المبذولة من قبلها لسد بعض احتياجات مناطق الجنوب وللمساهمة في تحسين القدرات الفنية لفرق الإطفاء.

وأوضحت المؤسسة أن سيارة الإطفاء التي تسلمها فرع هيئة السلامة الوطنية في بلدية أوباري «خاصة بالمدن ذات مواصفات فنية عالية، ومجهزة بأحداث وسائل مكافحة الحرائق ومعدات الإسعافات الأولية».

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنها سلمت في وقت سابق تسع سيارات إطفاء لكل من بلديات: بنغازي، وأجدابيا، وأوجلة، والكفرة، وتازربو.

حضر مراسم التسليم رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط، محمد بن شتوان، وعضو لجنة إدارة الشركة للاستكشاف والإنتاج والإمداد والمعلومات، فضل الله أحتيتة، ومدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة، رضا الكزة، ومدير إدارة الأمن الصناعي، جبريل رأف الله، ومدير إدارة الإمداد المكلف، طارق العوامي، ومندوب إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، محمد الجهاني وهيثم المنقوش.

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