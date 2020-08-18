نقل الحالات الحرجة بمستشفى الهواري إلى مركز بنغازي الطبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 أغسطس 2020, 05:48 مساء
مستشفى الهواري بمدينة بنغازي. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلنت رئيسة اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة، الدكتورة فتحية العريبي، اليوم الثلاثاء، عن نقل الحالات الحرجة من مستشفى الهواري العام إلى برج الأمل بمركز بنغازي الطبي، بحسب تصريح نشرته اللجنة الطبية الاستشارية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال العريبي في تصريحها إنه «نظرا لوجود خلل في البنية التحتية بمستشفى الهواري، الأمر الذي دعا وعلى وجه السرعة، إلى نقل الحالات الصعبة والذين يحتاجون إلى تنفس صناعي، إلى برج الأمل بمركز بنغازي الطبي».

وأضافت العريبي أن الحالات المتوسطة التي تحتاج إلى رعاية طبية، سيجري استقبالها في مستشفى الهواري العام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«سبوتنيك»: تمرد بقاعدة عسكرية واعتقال وزراء وضباط كبار بدولة مالي
دولى
إنتر ميلان يمطر شباك شاختار بخماسية.. ويتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي
رياضة عالمية
السفارة الأميركية تعلن عن مشروع لتركيب محطات للطاقة الشمسية على طول النهر ...
ليبيا
صمت سعودي إزاء الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل.. والتقارب مطروح
عربى
مستشفيات بيروت تمتلئ بمصابي «كورونا».. ووزير الصحة يوصي بإقفال البلاد أسبوعين
عربى
«عكس التيار»: مقابلة خاصة مع الإعلامي محمود شمام
فيديو
فلوسنا - (الحلقة 42) - لقاء مع وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري
فيديو
هجمات «الجهاديين» في موزمبيق تشكل اختبارا لدول الجنوب الأفريقي
اقتصاد
اتهام ترامب بمحاولة تدمير خدمة البريد الأميركية لأهداف انتخابية
دولى
434 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» من بين 2923 عينة تسلمتها المختبرات
ليبيا
إقالة كيكي سيتين من تدريب «برشلونة»
رياضة عالمية
«مكافحة الأمراض سبها» يوضح سبب تأخر نتائج تحاليل «كورونا»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العالم يتسابق لتطوير لقاح «كورونا»