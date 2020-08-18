نقل الحالات الحرجة بمستشفى الهواري إلى مركز بنغازي الطبي

مستشفى الهواري بمدينة بنغازي. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلنت رئيسة اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة، الدكتورة فتحية العريبي، اليوم الثلاثاء، عن نقل الحالات الحرجة من مستشفى الهواري العام إلى برج الأمل بمركز بنغازي الطبي، بحسب تصريح نشرته اللجنة الطبية الاستشارية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال العريبي في تصريحها إنه «نظرا لوجود خلل في البنية التحتية بمستشفى الهواري، الأمر الذي دعا وعلى وجه السرعة، إلى نقل الحالات الصعبة والذين يحتاجون إلى تنفس صناعي، إلى برج الأمل بمركز بنغازي الطبي».

وأضافت العريبي أن الحالات المتوسطة التي تحتاج إلى رعاية طبية، سيجري استقبالها في مستشفى الهواري العام.